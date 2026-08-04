Два украинских города остались без электричества

В Одессе и Киеве частично пропал свет

Часть Одессы на юге Украины осталась без электричества. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, это связано с экстренным отключением света. Восстановить подачу электричества обещают до 22:00.

Также отключение электроэнергии произошло в северной части Киева.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проведет специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с подготовкой страны к зиме.На заседании будет оценено то, насколько выполняются или не выполняются планы устойчивости для областей, украинских общин.

Соответственно, исходя из этого, будут поставлены задачи для внешних отношений Украины, уточнил глава государства.

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

Ранее в одном из городов ДНР пропал свет.