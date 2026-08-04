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Общество

Более 70 тысяч жителей Донецка остались без электричества

Кулемзин: число обесточенных в Донецке абонентов превысило 72 тысяч
Alina Smutko/Reuters

Свыше 72 тыс. абонентов остались без света на западе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Без электроэнергии остаются 72 050 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения», — написал он.

Как уточнил мэр, в Кировском и Петровском районах на западе города обесточены более 400 трансформаторных подстанций.

Позже чиновник рассказал, что в Киевском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции были запитаны.

В июле сообщалось, что миллионы человек в Грузии остались без электричества. Причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетической компании. Отключение света произошло по всей стране.

20 июля в Чехии непогода оставила без электричества тысячи домов. Причиной нарушений энергоснабжения стали шквалистый ветер, ливни и град, нанесшие особо сильный ущерб восточным регионам страны. Так, порывы ветра снесли крыши с нескольких строений.

Ранее россиянам рассказали, могут ли отключить свет, воду и газ в квартире за долги.

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