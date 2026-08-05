В Донецке из-под завалов достали раненную при атаке ВСУ на больницу

Пострадавшую при атаке БПЛА на больницу в Донецке достали из-под завалов

В Донецке из-под завалов достали раненую при атаке дрона на больницу. Об этом рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Андреева, ставшая очевидицей происшествия, в беседе с РИА Новости.

«Мы... начали выводить больных пациентов... Произошел взрыв, пошел дым и начались крики, пациенты начали звать на помощь. Одна женщина была под завалами. Пациентку... отбросило взрывной волной и завалило плитой. Ее доставали сотрудники, поднялись сотрудники с нижних этажей. Мы бы сами не справились», – сказала она.

Андреева отметила, что у женщины черепно-мозговая травма. Пострадавшую перевели в отделение нейрохирургии, уточнила медик.

До этого мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что в результате атаки на медучреждение женщина 1948 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, также ранения получили женщины 1946 и 1952 года рождения.

Замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун рассказал, что все пострадавшие при ударе украинского дрона были пациентами отделения гастроэнтерологии.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по больнице.