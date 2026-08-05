В Москве прокомментировали отказ ООН осудить удары ВСУ по России

В представительстве России при ООН в Женеве назвали отказ Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по мирным гражданам РФ поощрением Киева для дальнейших терактов на российской территории, передает РИА Новости.

«Не можем расценивать это иначе как молчаливое поощрение украинской военщины к совершению новых терактов на территории России», — следует из заявления.

В российском представительстве напомнили, что 3 августа Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по пляжу Геленджика, где в это время находились мирные граждане. В результате атаки пострадали 58 человек, еще семеро не выжили, среди них четверо — дети.

Представитель управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо ранее заявила, что стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по Кирилловке в Запорожской области.