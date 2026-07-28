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Армия

В ООН отреагировали на удар ВСУ по Кирилловке в Запорожской области

ТАСС: ООН призвала Киев соблюдать нормы МГП после удара ВСУ по Кирилловке
Следственный комитет Российской Федерации

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напомнило Киеву о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права (МГП). Так Организация ответила на просьбу ТАСС дать правовую оценку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базу отдыха в Кирилловке Запорожской области.

«Мы напоминаем всем сторонам вооруженного конфликта, что они обязаны соблюдать свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в том числе всегда проводить разграничение между гражданским населением и гражданскими объектами, с одной стороны, и военными целями, с другой, а также принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения или сведения к минимуму ущерба гражданскому населению», — отмечается в ответе представителя УВКПЧ.

Армия Украины нанесла массированный удар по турбазе в запорожской Кирилловке в ночь на 25 июля. Как рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, он пришелся на базу отдыха «Алеон». По данным СМИ, совершившие атаку беспилотники принадлежали украинской компании FirePoint. В результате удара база отдыха оказалась полностью уничтожена.

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов получил несовместимые с жизнью ранения. Вместе с ним жертвами трагедии стали двое его несовершеннолетних детей и еще девять человек.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее преднамеренным военным преступлением, которое на свой счет может записать новый главком ВСУ Михаил Драпатый.

Сенатор от Донецкой народной республике Александр Волошин отметил, что атака ВСУ на турбазу — это не просто теракт, а «публичный акт геноцида в отношении русских людей».

Ранее Зеленского и Драпатого назвали законными целями после теракта ВСУ в Кирилловке.

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