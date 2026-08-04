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Политика

В ООН прокомментировали атаку дрона на пляж в Геленджике

УВКПЧ ООН после атаки в Геленджике призвало оградить мирных людей от опасности
Виталий Тимкив/РИА Новости

Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, пишет РИА Новости.

Атаку украинских беспилотников прокомментировала официальный представитель управления Марта Уртадо.

«Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты», — сказала она.

4 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Архипо-Осиповка, которая входит состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Краевая прокуратура взяла на контроль ситуацию и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна обстановка на атакованном БПЛА пляже в Геленджике.

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