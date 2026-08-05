На Китай в конце недели обрушится мощный тайфун

Мощный тайфун «Долфин», развивающий скорость ветра до 45 метров в секунду, дойдет до восточного побережья Китая в ночь с 9 на 10 августа. Об этом сообщает Центральная метеорологическая станция КНР.

Предполагается, что стихия обрушится на побережье провинции Чжэцзян или Фуцзянь и принесет в регион проливные дожди.

Как отмечают синоптики, сейчас тайфун находится к востоку от островов Рюкю. Его скорость составляет около 20-25 км в час, а внутри тайфуна скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

2 августа более 89 тысяч человек были эвакуированы в китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

26 июля власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за мощного тайфуна «Хунся». Наибольшее количество людей пришлось покинуть свои дома в городских округах Хуэйчжоу (205 тысяч) и Шаньвэй (192 тысячи).

Ранее разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток.