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Общество

На Китай в конце недели обрушится мощный тайфун

Тайфун «Долфин» достигнет востока Китая 9-10 августа
Ann Wang/Reuters

Мощный тайфун «Долфин», развивающий скорость ветра до 45 метров в секунду, дойдет до восточного побережья Китая в ночь с 9 на 10 августа. Об этом сообщает Центральная метеорологическая станция КНР.

Предполагается, что стихия обрушится на побережье провинции Чжэцзян или Фуцзянь и принесет в регион проливные дожди.

Как отмечают синоптики, сейчас тайфун находится к востоку от островов Рюкю. Его скорость составляет около 20-25 км в час, а внутри тайфуна скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

2 августа более 89 тысяч человек были эвакуированы в китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

26 июля власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тысяч человек из-за мощного тайфуна «Хунся». Наибольшее количество людей пришлось покинуть свои дома в городских округах Хуэйчжоу (205 тысяч) и Шаньвэй (192 тысячи).

Ранее разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток.

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