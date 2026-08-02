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Общество

Десятки тысяч китайцев эвакуировали из-за мощного наводнения в Сычуане

CCTV: из-за наводнения в Китае эвакуировали более 89,6 тысячи человек
Aly Song/Reuters

Более 89 тысяч человек эвакуированы в китайской провинции Сычуань из-за проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни. Об этом сообщает CCTV со ссылкой на данные провинциального штаба по борьбе с геологическими бедствиями.

Стихия затронула 13 городов и 77 уездов, включая Чэнду, Цзыгун, Дэян, Мяньян и другие. Повреждены посевы на площади более 740 гектаров, рухнули три жилых дома, а прямой экономический ущерб превысил 40,97 млн юаней (около $5,7 млн).

Сильнее всего от удара стихии пострадал город Ибинь, где за сутки выпало 237,5 мм осадков. Дожди также затронули Мяньян, Гуанъюань, Цзыгун и другие районы. Власти сообщают о двух крупных оползнях в городском округе Дачжоу: в одном случае сошло 6,3 тыс. кубометров почвы, в другом — почти 30 тыс. кубометров. Человеческих потерь удалось избежать, на месте приняты меры безопасности.

За последние сутки власти эвакуировали более 89,6 тысячи жителей из 95 уездов и районов провинции. Наибольшее число переселенных пришлось на Ибинь (свыше 33,5 тыс.), Яань (17,2 тыс.) и Ляншань (почти 13 тыс.).

С начала сезона дождей в провинции Сычуань в общей сложности были эвакуированы более 817 тысяч человек. В июле метеорологическая служба Китая предупреждала о повышенной вероятности обильных осадков в центральных и юго-западных регионах страны из-за активного муссонного фронта.

Ранее свыше 700 тысяч китайцев эвакуировали из-за тайфуна.

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