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Общество

Разрушительный тайфун «Бави» из Китая обрушится на Дальний Восток

Синоптик Шувалов: тайфун «Бави» доберется до Дальнего Востока на этой неделе
KYODO/via Reuters

На этой неделе Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин ожидают дожди из-за приближающегося супертайфуна «Бави». Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Дальневосточные регионы, включая Приморье, Хабаровск и частично Сахалин, столкнутся с резкими изменениями погоды. Остатки тайфуна «Бави», который вызвал сильные непогоды в Китае, движутся в сторону этих территорий», — отметил эксперт.

По его словам, в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 120-140 миллиметров осадков.

Шувалов отметил, что на юге и востоке Хабаровского края также ожидаются интенсивные дожди, охватывающие территорию от Хабаровска до Охотска. В связи с этим есть вероятность подтоплений, начиная с вечера 14 и в течение 15-16 июля.

На днях сообщалось об эвакуации более 2-х миллионов человек в Китае в связи с приходом тайфуна «Бави».

Ранее российские туристы застряли в Китае из-за супертайфуна.

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