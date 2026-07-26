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Общество

Более 700 тысяч китайцев эвакуировали из-за тайфуна

Свыше 710 тысяч человек эвакуировали на юге КНР из-за тайфуна
Zhao Yingquan/XinHua/Global Look Press

Власти южной китайской провинции Гуандун эвакуировали более 710 тыс. человек из-за тайфуна «Хунся». Об этом сообщает Nanfang Rìbao.

Больше всего было эвакуировано людей в городских округах Хуэйчжоу (205 тыс.) и Шаньвэй (192 тыс.).

26 июля провинция Гуандун приняла удар тайфуна «Хунся» с порывами ветра до 45 м/с. В настоящее время циклон движется в северном направлении, постепенно теряя силу. В провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань объявлено предупреждение о сильных ливнях.

Власти 19 городов и 135 уездов активировали планы экстренного реагирования на шторм и наводнения. Накануне сообщалось об эвакуации 340 тысяч человек.

В 12 городах, включая Шаньтоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Дунгуань, введены меры «пяти остановок» — прекращена работа предприятий, закрыты школы, рынки, не ходит транспорт и закрыты строительные площадки.

До этого тайфун «Бави» достиг регионов Дальнего Востока — Приморского и Хабаровского края. В целях безопасности были укрыты 5109 судов.

Ранее российские туристы застряли в Китае из-за супертайфуна.

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