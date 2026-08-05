Ликвидировано возгорание на территории научно-исследовательского института в Подмосковье

В Королеве Московской области ликвидировали возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет», — сказали агентству.

Он также отметил, что причиной пожара, предварительно, стало замыкание электропроводки.

О пожаре сообщалось около часа назад.

Накануне в Перми загорелась емкость с дизтопливом. Площадь пожара составила 800 кв. метров. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. В тушении принимали участие два боевых участка, использовались ручные, лафетные и пенные стволы. К тушению были привлечены 64 человека и 16 единиц техники. По словам очевидцев, перед возгоранием на объекте «прогремел взрыв», после чего из разных районов Перми стал виден поднявшийся в небо столб дыма от пожара.

Ранее в Петербурге загорелась крыша здания на Лиговском проспекте.