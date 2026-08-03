В Санкт-Петербурге пожар охватил крышу здания на Лиговском проспекте

В Санкт-Петербурге произошел пожар на кровле здания на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в «Максе».

По информации ведомства, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров — огонь охватил крышу здания размером 150 на 30 метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Для ликвидации пожара привлечены 20 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники.

До этого в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме. Там отмечали свадьбу. Празднования продолжались третий день. Женщины по традиции готовили хычины , они жарили их на казане, а газовый баллон был рядом. Возможно, он детонировал из-за перегрева. Возгорания после взрыва не было. При детонации пострадали родственницы со стороны жениха.

В июле в подмосковном Егорьевске в результате взрыва газа не выжил один человек и пострадали семеро, включая пожарного. Огонь охватил жилое помещение сразу после взрыва и распространился на 60 кв. м. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами и отравлением угарным газом. СК возбудил уголовное дело.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.