Раскрыты подробности пожара на производственном объекте в Перми

Площадь пожара в Перми, где горит емкость с дизтопливом, составила 800 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На месте ЧП развернут оперативный штаб. В тушении принимают участие два боевых участка, используются ручные, лафетные и пенные стволы.

Ura.ru уточняет, что цистерна с дизельным топливом загорелась на Камском заводе масел. По словам очевидцев, перед возгоранием на объекте «прогремел взрыв», после чего из разных районов Перми стал виден поднявшийся в небо столб дыма от пожара.

До этого стало известно, что пожар возник на производственном объекте в Перми. в МЧС по региону сообщили, что пожарные ликвидируют возгорание по адресу: улица Соликамская. К тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

Несколько дней назад в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме. Там отмечали свадьбу. Празднования продолжались третий день. Женщины по традиции готовили хычины, они жарили их в казане, а газовый баллон был рядом.

Ранее в Петербурге загорелась крыша здания на Лиговском проспекте.