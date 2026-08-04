В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте

Пожар возник на производственном объекте в Перми. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Пермскому краю в своем канале в «Максе».

В ведомстве рассказали, что пожарные ликвидируют возгорание по адресу: улица Соликамская.

Уточняется, что происходит горение емкости с дизельным топливом. Площадь пожара уточняется. К тушению привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

До этого в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии взорвался газовый баллон на летней кухне в частном доме. Там отмечали свадьбу. Празднования продолжались третий день. Женщины по традиции готовили хычины, они жарили их в казане, а газовый баллон был рядом.

В июле в подмосковном Егорьевске в результате взрыва газа не выжил один человек и пострадали семеро, включая пожарного. Огонь охватил жилое помещение сразу после взрыва и распространился на 60 кв. м. Некоторых пострадавших пришлось госпитализировать с ожогами и отравлением угарным газом. СК возбудил уголовное дело.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.