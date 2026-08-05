Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Московской области произошло возгорание на территории научно-исследовательского института

ТАСС: в подмосковном Королеве произошел пожар на территории ЦНИИмаш
Максим Блинов/РИА Новости

В Королеве произошло возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер», — сказали агентству.

Других подробностей, как и сведений о пострадавших, на момент публикации нет.

Накануне в Перми загорелась емкость с дизтопливом. Площадь пожара составила 800 кв. метров. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. В тушении принимали участие два боевых участка, используются ручные, лафетные и пенные стволы.

Как писал портал Ura.ru, цистерна с дизельным топливом загорелась на Камском заводе масел. По словам очевидцев, перед возгоранием на объекте «прогремел взрыв», после чего из разных районов Перми стал виден поднявшийся в небо столб дыма от пожара. К тушению были привлечены 64 человека и 16 единиц техники.

Ранее в Петербурге загорелась крыша здания на Лиговском проспекте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!