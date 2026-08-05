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Общество

Раскрыта судьба пилотов пропавшего двое суток назад самолета в Приангарье

РИА Новости: пилоты пропавшего в Иркутской области самолета найдены живыми
Wikimedia Commons

Пилоты пропавшего в Иркутской области легкомоторного самолета Cessna 182 найдены живыми. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

«Пилоты пропавшего самолета найдены, живы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, пилоты два дня выживали на сопке на высоте около 1,5 тыс. метров. Они не смогли вернуться в аэропорт вылета из-за плохой погоды. Экипаж самолета вышел на связь со спасателями 5 августа и сообщил, что находится в 100 километрах от города Бодайбо.

О пропаже самолета Cessna 182 сообщил 3 августа глава Иркутской области Игорь Кобзев. В этот день воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета. На борту находились два человека.

Следствие выдвинуло три версии пропажи самолета. В их числе техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна. Сигналы бедствия экипаж не подавал. Позже выяснилось, что все два дня пилоты находились без связи и не могли передать информацию о своем местоположении.

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