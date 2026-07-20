Разбившийся на Кубани вертолет Ми-2 оказался самоделкой

Вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае, оказался самоделкой. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, воздушное судно вручную собрал 48-летний инженер, который потом и поручил провести на нем работы по орошению полей подсолнечника. Следствие установило, что разбившийся вертолет не проходил государственную регистрацию и не имел необходимых сертификатов, следует из материала.

В рамках уголовного дела организовали химическую и авиационную экспертизы. Конструктору предъявили обвинения, отметил Telegram-канал.

Вертолет Ми-2 упал в 2 км от станицы Калининской 18 июля. Перед крушением воздушное судно обрабатывало поля. После его падения начался пожар на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили. При крушении пилот Ми-2 получил несовместимые с жизнью травмы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее в Красноярском крае вертолет совершил жесткую посадку.