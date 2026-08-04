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Общество

Следователи назвали три версии исчезновения самолета в Приангарье

СК рассматривает три версии пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области
Wikimedia Commons

Следствие рассматривает три версии пропажи легкомоторного самолета Cessna 182 в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в мессенджере «Макс».

В числе возможных причин пропажи самолета: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования. В СК уточнили, что аварийный радиомаяк на борту пропавшего судна не сработал. Сигналы бедствия экипаж не подавал.

О пропаже самолета Cessna 182 сообщил накануне глава Иркутской области Игорь Кобзев. Установлено, что воздушное судно вылетело из аэропорта в поселке Мама в Иркутской области 3 августа в 13:00 по местному времени (08:00 мск) для мониторинга лесных пожаров в Бодайбинском лесничестве. В запланированное время экипаж не вышел на связь, а в расчетное время самолет не прибыл в аэропорт вылета.

На борту находились два человека. На данный момент проводятся поисковые мероприятия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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