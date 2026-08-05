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Общество

«Страшно»: очевидцы рассказали о моменте взрыва авто директора «Уралдронзавода» Ткачука

Е1: перед возгоранием машины Ткачука местные жители слышали хлопок
Telegram-канал «Ural Mash»

Жители Свердловской области слышали непривычный звук перед тем, как загорелась машина предпринимателя Владимира Ткачука. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала одна из местных жительниц, она обратила внимание на громкий взрыв, который предшествовал возгоранию.

«Что это было на самом деле, непонятно. Но страшно», — рассказала она.

Как рассказал источник издания в экстренных службах, за жизнь самого Ткачука борются врачи. В силовых структурах журналистам не прокомментировали ситуацию.

Инцидент произошел в поселке Большой Исток. После взрыва Ткачука доставили в реанимацию, его состояние оценили как критическое. По предварительной информации, его водителя спасти не удалось.

Владислав Ткачук является директором «Уралдронзавода» — местного предприятия по производству дронов «Упырь».

До этого в подмосковной Балашихе автомобиль взорвался сразу после того, как водитель сел в него и стал отъезжать. Мужчина не выжил.

Ранее стало известно о раскрытых обстоятельствах взрыва фуры на трассе в Пермском крае.

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