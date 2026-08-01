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Автомобили

Раскрыты обстоятельства взрыва фуры на трассе в Пермском крае

В Пермском крае фура перед взрывом загорелась на ходу
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Большегрузный автомобиль, который взорвался на дороге в Нытвенском округе Пермского края, перед этим загорелся во время движения. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на краевое управление МВД.

«По предварительной информации, водитель заметил возгорание, остановился на обочине и покинул транспортное средство. О столкновении речи не идёт. Прибыли экстренные службы, работают на месте. Пострадавших нет», — сообщили изданию в ведомстве.

Пожар и последующий взрыв автомобиля недалеко от деревни Марчуги очевидцы сняли на видео. В момент взрыва недалеко от горящего большегруза находились другие автомобили. Их водители начали разворачиваться и уезжать подальше от очага пожара.

Ранее сообщалось, что под Петербургом большегруз не уступил дорогу Audi, она сгорела.

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