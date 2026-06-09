В подмосковной Балашихе взорвалась машина с водителем

Машина взорвалась в подмосковной Балашихе, сообщает Readovka со ссылкой на очевидцев.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел около 5:30 мск в одном из дворов микрорайона Авиаторов. Водитель подошел к автомобилю и сел в салон, затем, как только он стал отъезжать, раздался мощный хлопок.

Произошедшее сняли на видео. На кадрах с места заметно, как автомобиль взрывается и его охватывает огонь. Затем он врезается в другое транспортное средство, стоявшее недалеко.

Во время инцидента пострадал сам водитель. Его смогли вытащить из охваченного огнем салона, но спасти его не удалось.

«В результате взрыва также поврежден проезжавший мимо автомобиль», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого подобный случай произошел в Приморье. На обочине дороги сгорела машина. Как рассказали местные жители, пожарные не смогли сразу потушить транспортное средство из-за взрывов.

Ранее фура под Челябинском взорвалась на ходу.