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СМИ: на Урале взорвался Mercedes с директором завода по сборке дронов «Упырь»

В Свердловской области взорвался Mercedes с директором завода по сборке дронов

В Свердловской области в поселке Большой Исток произошел взрыв автомобиля Mercedes, в результате которого тяжело пострадал директор местного предприятия по производству дронов «Упырь» Владимир Ткачук. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

Как сообщает источник, Ткачук в настоящее время находится в реанимации в критическом состоянии. По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, водитель-охранник бизнесмена не выжил в результате происшествия. Обстоятельства взрыва выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов и самого предприятия пока не поступало.

Также о взрыве сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В конце июля уроженца Оренбурга приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.

Ранее дрон атаковал авто, в котором находился глава одного из округов Белгородской области.

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