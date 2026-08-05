На территории Подмосковья объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Московской области.

Жителей региона призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Параллельно в Росавиации сообщили, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней.

5 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в последние месяцы количество украинских дронов, которые летят в сторону Москвы, кратно увеличилось.

Накануне Московская область подверглась атаке украинских БПЛА. Основной удар пришелся по муниципальному округу Чехов, где началось несколько пожаров.

Ранее эксперт назвал возможное место запуска дронов ВСУ для атаки Московской области.