Собянин заявил о кратном увеличении числа БПЛА, атакующих Москву

Собянин: в сторону Москвы летят две трети всех БПЛА, атакующих Россию

В сторону Москвы летят две трети всех беспилотников, атакующих Россию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — сказал Собянин.

Он добавил, что в последние месяцы количество украинских дронов, которые летят в сторону Москвы, кратно увеличилось.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов назвал вероятное место запуска дронов для атак Московского региона. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), как правило, запускают беспилотники для ударов по России из областей, которые ближе всего к границе. Например, в сторону Москвы и Подмосковья БПЛА могут лететь из Харьковской и Сумской областей. Кнутов добавил, что для атак российских регионов ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».

Ранее ТАСС рассказал об одной из крупнейших атак на Москву за два года.