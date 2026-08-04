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Армия

Названо возможное место запуска дронов ВСУ для атаки Московской области

Эксперт Кнутов: ВСУ могли запустить дроны в Подмосковье из Харьковской области
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны для атаки Подмосковья из Харьковской области. Возможное место запуска украинских БПЛА назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

По его словам, ВСУ, как правило, запускают беспилотники для ударов по России из областей, которые ближе всего к границе.

«В сторону Московского региона — из Харьковской и Сумской», — допустил Кнутов.

Он добавил, что для атак российских регионов ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».

Московская область подверглась атаке украинских БПЛА утром 4 августа. Основной удар пришелся по муниципальному округу Чехов, где началось несколько пожаров. Самое крупное возгорание зафиксировано на складе в промзоне Новоселки, на данный момент оно ликвидировано.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате атаки ВСУ пострадали десять человек. Они получили осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Семь человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одного — в тяжелом состоянии. Двое отказались ехать в больницу после осмотра медиков. Кроме того, спасти не удалось пять человек.

Ранее в сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область.

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