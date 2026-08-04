Названо возможное место запуска дронов ВСУ для атаки Московской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны для атаки Подмосковья из Харьковской области. Возможное место запуска украинских БПЛА назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

По его словам, ВСУ, как правило, запускают беспилотники для ударов по России из областей, которые ближе всего к границе.

«В сторону Московского региона — из Харьковской и Сумской», — допустил Кнутов.

Он добавил, что для атак российских регионов ВСУ чаще всего используют дроны типа FP-1 и «Лютый».

Московская область подверглась атаке украинских БПЛА утром 4 августа. Основной удар пришелся по муниципальному округу Чехов, где началось несколько пожаров. Самое крупное возгорание зафиксировано на складе в промзоне Новоселки, на данный момент оно ликвидировано.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате атаки ВСУ пострадали десять человек. Они получили осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Семь человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одного — в тяжелом состоянии. Двое отказались ехать в больницу после осмотра медиков. Кроме того, спасти не удалось пять человек.

Ранее в сети появились кадры с последствиями атаки ВСУ на Московскую область.