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Общество

В Самарской области воздушное пространство закрыли на всех высотах

Федорищев: режим «Ковер» введен в Самарской области
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

На территории Самарской области введен режим «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области введен режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — говорится в публикации.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали восемь БПЛА, летевших на Москву.

«Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

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