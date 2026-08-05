В Самарской области воздушное пространство закрыли на всех высотах

На территории Самарской области введен режим «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области введен режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — говорится в публикации.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали восемь БПЛА, летевших на Москву.

«Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее над Россией сбили более 300 дронов.