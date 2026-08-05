На подлете к Москве сбили восемь беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

4 августа украинский беспилотник нанес удар по частному дому в селе Сергиевка Белгородской области, в результате чего мужчина получил множественные ранения головы и спины. Бойцы «Орлана» доставили пострадавшего в Краснояружскую центральную районную больницу.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ усилили атаки на российские гражданские объекты после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Он отметил: удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением нового главкома такие тенденции усилились.

Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.