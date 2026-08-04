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Армия

Над Россией сбили более 300 дронов

Минобороны России: системы ПВО сбили 304 украинских дрона
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 304 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что беспилотники были уничтожены в промежутке с 8:00 до 20:00 мск.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Утром 4 августа в министерстве обороны РФ заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны ночью сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армии. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

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