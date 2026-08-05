Три аэропорта Москвы работают по согласованию

Московские аэропорты Внуково, Домодедово Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что такие меры ввели в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском аэропорту эвакуировали пассажиров из-за угрозы ракетного удара.