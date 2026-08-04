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Общество

Собянин назвал три региона, в которые планируется продлить МЦД

Собянин заявил, что МЦД планируется продлить до соседних с Подмосковьем регионов
Пресс-служба Сбера

Московские центральные диаметры планируется продлить до регионов, находящихся по периметру Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

В первую очередь речь идет о Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

«Если говорить серьезно, у нас в планах продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это еще 10 млн человек, это Тульская, Владимирская, Ярославская области», — сказал он.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что москвичи стали почти в 2 раза реже обращаться в кассы на станциях МЦД, пользуясь современными методами оплаты проезда.

Ликсутов до этого сообщил, что пассажирам МЦД доступно уже более 100 пересадок на метро, МЦК, между диаметрами и наземный городской транспорт.

Ранее Собянин заявил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Восточный район за МКАД.

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