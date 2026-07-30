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Общество

На МЦД стали популярны современные способы оплаты проезда

Ликсутов: москвичи стали в 2 раза реже оплачивать проезд в кассах МЦД
Дептранс Москвы

Благодаря широкому набору удобных платежных решений москвичи стали почти в 2 раза реже обращаться в кассы на станциях МЦД, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, такие данные зафиксировали в первом полугодии 2026 года в сравнении с первым полугодием 2025 года.

Ликсутов отметил, что москвичи могут оплачивать проезд «Тройкой», пополняя ее в приложении «Метро Москвы». Также пассажиры могут пользоваться биометрией. Она доступна на турникетах трех МЦД, а до конца года такая возможность появится и на МЦД-3.

Кроме того, столичные льготники могут воспользоваться функцией «Быстрый проход».

Ликсутов напомнил, что на станциях МЦД также установлены современные автоматы по продаже билетов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы вместе с ЦППК продолжаем развивать единую билетную систему в столичной агломерации. Благодаря внедрению современных, удобных и безопасных платежных инструментов сейчас в кассы обращаются только 5,4% пассажиров. Это абсолютный рекорд. При этом электронные сервисы экономят время и делают поездки еще комфортнее», — рассказал Ликсутов.

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