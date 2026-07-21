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Линию московского метро продлят за МКАД

Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Восточный район за МКАД
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Арбатско-Покровскую линию московского метрополитена продлят в Восточный район за МКАД. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Это позволит разгрузить Щелковское шоссе и улучшить транспортную доступность для 12 тысяч жителей района и тысяч жителей Подмосковья. Собянин подчеркнул, что строительство не задержит ввод в эксплуатацию станции «Гольяново».

«Жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный», — сказал он.

До этого в столичном департаменте транспорта сообщили, что обновление облицовки стен завершили уже на трех станциях московского метрополитена — «Беговая», «Рязанский проспект» и «Бибирево». Также более чем на 50% выполнен ремонт в двух залах станции «Третьяковская». В ходе работ специалисты обновили плитку и мрамор на путевых стенах. При этом материалы были подобраны максимально близкими к оригинальным, что позволило сохранить исторический облик станций.

Ранее были названы сроки появления первой беспилотной линии метро в Москве.

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