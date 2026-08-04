В Белоруссии рассказали о возобновлении работы таможни на границе с Латвией

Белорусская таможня заявила о готовности к возобновлению работы на границе с Латвией

Государственный таможенный комитет Белоруссии готов к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации отмечается, что латвийская сторона 4 августа ориентировочно в 21:00 мск возобновила движение через КПП «Патерниеки».

По данным комитета, в настоящее время в электронной очереди на выезд из Белоруссии в Латвию зарегистрировано свыше 80 грузовиков.

До этого сообщалось, что латвийская оппозиционная партия «Стабильность!» инициировала запрос об отставке главы МВД страны Яниса Домбравы, заявившего о прекращении работы единственного действующего КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией.

Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков заявил, что закрытие границ Латвией может быть связано с предстоящими выборами в стране в октябре.

31 июля глава МВД Латвии заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам.

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.