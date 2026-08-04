Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Путин запретил выдачу российского гражданства мигрантам с судимостью

Путин подписал закон, запрещающий мигрантам с судимостью получать гражданство РФ
AP

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам с судимостью получать гражданство или право на проживание в стране. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Под действие закона попадают иностранцы и лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления как на территории России, так и за ее пределами. Это станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14 лет, обязаны предоставить справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Исключения сделаны для несовершеннолетних до 14 лет, беженцев, контрактников и участников боевых действий.

В конце июля Путин подписал ряд законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов. Как новые требования повлияют на иностранных работников, что изменится для их семей и почему власти продолжают менять миграционное законодательство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин рассказал о росте доходов бюджета от мигрантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!