Путин запретил выдачу российского гражданства мигрантам с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам с судимостью получать гражданство или право на проживание в стране. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Под действие закона попадают иностранцы и лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления как на территории России, так и за ее пределами. Это станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14 лет, обязаны предоставить справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

Исключения сделаны для несовершеннолетних до 14 лет, беженцев, контрактников и участников боевых действий.

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