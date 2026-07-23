Володин рассказал о росте доходов бюджета от мигрантов

Принятые Государственной думой законы в миграционной сфере заметно увеличили поступления в федеральный бюджет от иностранных граждан, работающих в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит «Интерфакс».

Выступая на заседании, он отметил, что в течение почти трех лет велась работа по формированию нового правового поля в рамках миграционной политики. Комментируя доклад главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, Володин подчеркнул, что рост доходов от трудовых мигрантов на 40% является прямым результатом этой деятельности.

По его словам, главную роль сыграло наведение порядка в сфере нелегальной миграции, устранение серых схем и лазеек, а также ужесточение ответственности за нарушения в данной области.

До этого в Ленинском городском округе Московской области сотрудники полиции провели рейды в рамках операции «Нелегал-2026», направленные на соблюдение миграционного законодательства. По итогам проверок 222 иностранных гражданина получили предписание покинуть страну в контролируемом порядке, еще трое были направлены в Центр временного содержания для последующей принудительной депортации.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты.