Названа дата прощания с убитыми в Таиланде россиянами

Прощание с убитыми в Таиланде россиянами Романом и Дианой состоится 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи.

«В этот четверг, 6 августа, мы будем прощаться с нашими ребятами и не только с нашими ребятами. Мы хотим почтить память тайской семьи из трех человек, которых эти монстры тоже убили. Поэтому прощание будет с 10 утра и до самого заката на том месте, где сохранили память о ребятах», — сказали журналистам.

До этого мать Романа и Дианы, Зарина Назимова, назвала своих детей героями, смерть которых остановила серию убийств. По словам женщины, жизнь Романа и Дианы изменила судьбы других людей.

Жители Паттайи потребовали приговорить к смертной казни мужчин, подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Брат и сестра пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа.

Премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.