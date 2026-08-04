Основателя ЧВК «Ястреб» отправили в колонию на 18 лет

Белгородский районный суд назначил 18 лет колонии строгого режима основателю и главе ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко, пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, основное обвинение связано с приказом убить бойца спецоперации Рашида Аджиева, который отказывался подчиняться Марущенко. Также в деле фигурируют похищения и пытки военных, не подчинившихся основателю ЧВК. Кроме того, Марущенко вместе с соучастниками вымогал деньги у желающих заключить контракт с Минобороны.

Следствие утверждает, что жертв убеждали перевести деньги, полученные за контракт, якобы за помощь с документами или покупку оборудования. Всего таким образом было похищено более 8,8 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны около 100 человек.

До этого сообщалось, что обвинение просило приговорить Марущенко к 20 годам колонии.

В июне Марущенко признался в совершении тяжких преступлений в отношении бойцов СВО. По версии следствия, он вместе с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые перечислили крупные суммы, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, но были отправлены на передовую.

Следователи также считают Марущенко причастным к похищению военкора Романа Семенова осенью 2024 года. Журналиста удерживали в полевом лагере и на базе ЧВК, требуя выкуп. Его поместили в вертикально закопанный гроб и оставили на 12 дней, также избивали и пытали водой. Всего по делу проходят девять человек.

Ранее Финляндия выслала в Россию просившего убежища бойца ЧВК.