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Армия

Главе ЧВК «Ястреб» запросили 20 лет колонии

Прокурор запросил 20 лет лидеру ЧВК «Ястреб» Марущенко
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Гособвинение попросило приговорить к 20 годам лишения свободы основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Обвинение считает, что вина Марущенко полностью доказана. Прения прошли в Белгородском районном суде.

Отмечается, что потерпевшими по делу признали около 100 человек, большинство из которых — участники спецоперации.

В июне Марущенко сам признался в совершении преступлений в отношении бойцов СВО. По данным следуствия, он обманул около 90 рекрутов, которые перечислили им крупные суммы, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, однако впоследствии были направлены на передовую.

Фигурантам уголовного дела также вменяется похищение людей и вымогательство. Предполагается, что именно Марущенко причастен к похищению военного корреспондента Романа Семенова осенью 2024 года. Из материалов дела следует, что мужчину удерживали в полевом лагере в городе Луга и на базе ЧВК в Мясоедово, требуя выкуп у его родственников. Мужчину поместили в вертикально закопанный гроб оставили там 12 дней. Вдобавок к этому потепевшего пытали.

Ранее главу ЧВК «Паладин» арестовали в Москве.

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