Основатель ЧВК «Ястреб» признался в серии тяжких преступлений против участников СВО

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексей Марущенко с позывным «Доктор» признался в совершении тяжких преступлений в отношении бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, Марущенко вместе с сообщниками обманул 90 рекрутов, которые перечислили им крупные суммы, чтобы служить в ЧВК на тыловых должностях, однако впоследствии были направлены на передовую.

Кроме того, фигурантам вменяется похищение людей и вымогательство. Одним из потерпевших стал сержант, проходивший службу в Белгородской области. По версии следствия, его вывезли на базу ЧВК в селе Мясоедово, где несколько дней удерживали и избивали, после чего отпустили, получив 500 тысяч рублей.

Следователи также считают Марущенко причастным к похищению военного корреспондента Романа Семенова осенью 2024 года. По материалам дела, журналиста удерживали в полевом лагере в городе Луга и на базе ЧВК в Мясоедово, требуя выкуп у его родственников. Представителя СМИ поместили в вертикально закопанный гроб и оставили на 12 дней, также его избивали и пытали водой.

Также Марущенко обвиняется в избиении четверых солдат и расправе над рядовым Рашидом Аджиевым, которые отказывались выполнять его приказы. В числе других эпизодов — хищение оружия и боеприпасов из воинской части с целью последующей перепродажи.

Всего по уголовному делу проходят девять человек. Их судят в Белгородской области.

Марущенко позиционировал себя как офицера ГРУ и участника второй чеченской кампании, утверждая, что основанные им ЧВК «Мар» и «Вежливые люди» были созданы в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму и представляли собой «объединение добровольцев».

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