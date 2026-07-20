Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Чехии непогода оставили без электричества тысячи домов

В Чехии шквалистый ветер и град нарушили электроснабжение 26,2 тыс. домохозяйств
Shutterstock/Creative Cat Studio

В результате природной стихии в Чехии без электричества остались свыше 26 тысяч домов. Об этом, ссылаясь на энергетические компании EG.D и ČEZ, сообщает информационное агентство ČTK.

Причиной нарушений энергоснабжения стали шквалистый ветер, ливни и град, нанесшие особо сильный ущерб восточным регионам страны. Так, порывы шквалистого ветра снесли крыши с нескольких строений. Спасатели и пожарные были вынуждены десятки раз выезжать на срочные вызовы.

В настоящее время свет отсутствует в 26 200 домохозяйствах. Идут работы по восстановлению энергоснабжения, которые планируется завершить в ближайшие часы.

15 июля сообщалось, что на Екатеринбург обрушился сильный ливень и ветер – в городе не ходили общественный транспорт и не работали светофоры из-за перебоев с электричеством. Некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и улетели на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!