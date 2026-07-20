В Чехии непогода оставили без электричества тысячи домов

В результате природной стихии в Чехии без электричества остались свыше 26 тысяч домов. Об этом, ссылаясь на энергетические компании EG.D и ČEZ, сообщает информационное агентство ČTK.

Причиной нарушений энергоснабжения стали шквалистый ветер, ливни и град, нанесшие особо сильный ущерб восточным регионам страны. Так, порывы шквалистого ветра снесли крыши с нескольких строений. Спасатели и пожарные были вынуждены десятки раз выезжать на срочные вызовы.

В настоящее время свет отсутствует в 26 200 домохозяйствах. Идут работы по восстановлению энергоснабжения, которые планируется завершить в ближайшие часы.

15 июля сообщалось, что на Екатеринбург обрушился сильный ливень и ветер – в городе не ходили общественный транспорт и не работали светофоры из-за перебоев с электричеством. Некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и улетели на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.