Россиянам рассказали, могут ли отключить свет, воду и газ в квартире за долги

Без предупреждения отключать ЖКУ за долги запрещено — это касается газа, света и любой другой коммунальной услуги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«Возможность отключения коммунальных услуг за долги регулируют Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства № 354. За неоплату разрешено ограничивать и приостанавливать горячую воду, электричество, газ и водоотведение. Отопление отключать запрещено в любом жилье, холодную воду нельзя перекрывать в многоквартирных домах, вывоз мусора также продолжается при любых долгах. Ограничение и отключение при этом — разные меры. При ограничении подача ресурса уменьшается или вводится по графику в течение суток, при приостановлении прекращается полностью. Правила выстраивают их лестницей. Сначала вводится ограничение, и только если долг сохраняется еще 10 дней, услугу перекрывают целиком. Сразу отключить можно лишь тогда, когда технической возможности ограничить подачу нет», — пояснил Русяев.

Он отметил, что для электричества с конца 2025 года действует особый порядок, ограничение к нему больше не применяется. Свет при долгах именно приостанавливают, в том числе дистанционно через интеллектуальные приборы учета.

«Сумма долга имеет прямое значение. По пункту 118 Правил отключение возможно при задолженности по одной услуге свыше двух месячных размеров платы, рассчитанных по нормативу потребления независимо от показаний счетчика. Если заключено соглашение о рассрочке и оно исполняется, трогать услугу нельзя», — уточнил юрист.

Без предупреждения отключать за долги запрещено, это касается и газа, и любой другой услуги. Внезапное прекращение подачи допускается только при аварии, стихийном бедствии или самовольном подключении.

«Должнику направляют уведомление под расписку, заказным письмом, текстом в квитанции, сообщением на телефон, по электронной почте или через ГИС ЖКХ. С момента доставки у человека есть 20 дней на погашение долга, и лишь затем начинаются ограничительные меры. После полной оплаты долга и расходов исполнителя услугу обязаны вернуть в течение двух календарных дней, при дистанционном отключении света срок сокращается до одного дня. Расходы на отключение и подключение возмещает должник, их предел составляет 5 000 рублей. Если срок прошел, а подачу не возобновили, направляйте письменную претензию исполнителю и жалобу в жилищную инспекцию. Когда услугу отключили с нарушением процедуры, потребитель через суд взыскивает убытки, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% присужденной суммы по закону о защите прав потребителей», — заключил Русяев.

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