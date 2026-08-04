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Общество

Фигуранту дела о смертельной прогулке по Неглинке смягчили приговор

«Известия»: организатору смертельной экскурсии по Неглинке Киму уменьшили срок
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Руководителю компании «Спутник» Александру Киму, организовавшему смертельную экскурсию по коллектору реки Неглинки, смягчили приговор. Об этом сообщают газета «Известия».

«Переквалифицировать действия Кима с ч. 3 ст. 238 на ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 238, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять лет», — сказал судья.

Таким образом действия бизнесмена переквалифицировали со статьи об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более человек, на пособничество по оказанию таких услуг. Срок Киму уменьшен на шесть месяцев.

28 апреля 2025 года мещанский суд Москвы приговорил к заключению организаторов нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки — Александра Кима и диггера Никиту Дубаса к 5,5 и 8,5 годам колонии соответственно.

С подсудимых взыскано 14 млн рублей, а также судебные издержки.

В коллектор реки Неглинка в Москве восемь туристов отправились днем 20 августа 2023 года вместе с гидом. Каждый из них заплатил по 9 тысяч рублей. Когда группа оказалась в тоннелях, столицу накрыл сильнейший дождь. Синоптики предупреждали о нем, но реальность превзошла прогнозы — в Москве выпало больше половины месячной нормы, побив рекорд 24-летней давности. Поток воды захлестнул коллектор, и больше никто из группы на связь не выходил. Никого из группы, включая гида, спасти не удалось. В случившемся обвинили Кима и Дубаса. Первый вину не признал, второй — признал частично.

Ранее в Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам.

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