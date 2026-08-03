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Общество

В Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам

СК: организатор нелегальных экскурсий по крышам в Петербурге задержан
Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали организатора незаконных экскурсий по крышам города. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета России на своем сайте.

По данным ведомства, 29-летний уроженец Тульской области в июле 2026 года нелегально организовал экскурсии по крыше дома на Невском проспекте. В ведомстве подчеркнули, что оказание подобных услуг может быть опасно для жизни и здоровья туристов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

В мае прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием заблокировать сайты с незаконными экскурсиями по крышам города. В ведомстве добавили, что доступ к фотографиям и сведениям об объектах, на крышу которых можно беспрепятственно попасть, свободный, не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием веб-страниц может любой пользователь, в том числе несовершеннолетние.

Ранее в Санкт-Петербурге двое забрались на вершину музея Кунсткамеры.

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