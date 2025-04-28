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Суд в Москве вынес приговор организаторам фатальной экскурсии по Неглинке

Организаторы фатальной экскурсии по Неглинке получили от 5,5 до 8,5 года колонии
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Shutterstock

Мещанский суд Москвы приговорил к заключению в колонии организаторов нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, повлекшей гибель восьмерых человек. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен Александр Ким, виновный в организации экскурсии, приговорен к 5,5 года колонии. Признавший вину диггер Никита Дубас осужден на 8,5 года колонии.

Иск потерпевших удовлетворен частично. С подсудимых взыскано 14 млн рублей, а также судебные издержки.

В коллектор реки Неглинка в Москве восемь туристов отправились днем в воскресенье, 20 августа 2023 года вместе с гидом. Каждый из них заплатил по 9 тысяч рублей. Когда группа оказалась в тоннелях, столицу накрыл сильнейший дождь. Синоптики предупреждали о нем, но реальность превзошла прогнозы — в Москве выпало больше половины месячной нормы, побив рекорд 24-летней давности. Поток воды захлестнул коллектор, и больше никто из группы на связь не выходил. Никого из группы, включая гида, спасти не удалось. В случившемся обвинили Кима и Дубаса. Первый вину не признает, второй — частично ее признал.

Ранее сообщалось, что с организатора трагической экскурсии по Неглинке потребовали более 10 млн рублей.

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