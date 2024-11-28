Александр Ким и Никита Дубас, проходящие обвиняемыми по уголовному делу о гибели людей в московском коллекторе, на заседании Мещанского суда Москвы, ноябрь 2024 года

Смертельная экскурсия со скидкой: суд в Москве начал рассматривать дело об утонувших в коллекторе Диггер частично признал себя виновным в гибели туристов в коллекторе под Москвой

В Мещанском районном суде Москвы начались слушания по делу о гибели людей — участников нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки в августе прошлого года. Тогда жертвами рекордного ливня стали восемь человек, спустившихся в московское подземелье. Гид-проводник также не спасся, на скамье подсудимых — бизнесмен из Казахстана Александр Ким и Никита Дубас, организатор туров. «Газета.Ru» рассказывает, как прошло первое заседание по существу этого громкого дела.

«Это как обвинять руководителя Aviasales за падение самолета»

«Ничего себе, сколько народу», — удивленно выглядывает женщина из соседнего кабинета. В коридоре Мещанского районного суда сегодня людно. За полчаса до начала заседания у дверей собрались журналисты и другие слушатели. Первые громко переговариваются, уже успев познакомиться, остальные тихо сидят с куртками в руках и терпеливо ждут.

«В прошлый раз задержали на 40 минут, значит, и сейчас отложат», — знающе замечает один из корреспондентов.

Коллеги оказываются правы, в зал начинают запускать ровно на 40 минут позже запланированного.

«Телефоны держим горизонтально! Поднимаете вертикально — сразу выводим!» — командует журналистам судебный пристав, перекрывая вход в зал.

«Нам бы только пройти», — успокаивает седобородый репортер.

Вместе с прессой ждут казахстанские дипломаты, которые пришли поддержать бизнесмена Александра Кима, гражданина этой страны, а также его жена Виктория (к Дубасу не пришел никто). Как только открывается дверь зала, супруга с улыбкой машет мужу в «клетке» через головы приставов, тот улыбается в ответ.

«Как в зоопарке», — отчетливо замечает кто-то в коридоре при виде подсудимых в «аквариуме».

Кима привлекли за то, что злополучный тур в коллектор продавался на его сайте, агрегаторе экскурсий Sputnik8 (он — создатель и гендиректор этой платформы). На «Спутнике» отдельно говорилось, что платформа не несет ответственности за качество предоставляемых услуг.

«Это словно «обвинять руководителя Aviasales за падение самолета», — защищают Кима коллеги.

Со вторым обвиняемым, непосредственным организатором экскурсий в подземелья, диггером Никитой Дубасом не все так очевидно. Другие диггеры обвиняли его в жадности и небрежности, в том, что он набирал слишком большие группы туристов.

«Дали туристам только бахилы и фонарики»

Обвиняемые ждали суда в СИЗО больше года. На это обращает внимание судья, первым делом спрашивающая, не появилось ли у Кима и Дубаса за это время кого-то «на иждивении».

«Ну мало ли, за это время кто-то родился или, не дай бог, заболел», — поясняет судья Оксана Горюнова.

Таких нет, однако сторона Кима просит, чтобы жена бизнесмена стала его общественным защитником. Суд отказывает, поскольку предпринимателя «и так защищает три профессиональных адвоката». «Адвокаты просто работают по очереди, когда кто может», — уточняет «Газете.Ru» супруга Кима.

«Незаконное вскрытие люка... Незаконное проникновение... [Проводник] отказался от предоставления участникам экскурсии достаточных средств защиты, ограничившись выдачей бахил и фонариков ... из корыстных побуждений, осознавая опасность... предварительный сговор», — тихой скороговоркой проговаривает прокурор. Для мужчин в «клетке» за этим стоит одно — до десяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокурор рассказывает, что погибшие заплатили за смертельную экскурсию по-разному, некоторые купили подарочный тур со скидкой. Неожиданно обвинитель начинает излагать инструкцию, как правильно проводить туры в коллекторах: на поверхности должен оставаться дежурный на связи, который следит за погодой, по пути экскурсии надо открыть все люки, а организаторы должны держать под рукой средства для того, чтобы моментально вытащить людей из-под земли при необходимости. Ничего из этого сделано не было.

После прокурора у обвиняемых единственный шанс выступить на текущем заседании — признать вину или нет.

«[Признаю] частично», — встав, громко говорит Дубас.

Этим диггер ограничивается, пообещав выступить на дальнейших заседаниях. Ким не громко, но отчетливо отказывается признать себя виновным, подчеркивает, что не отвечает за экскурсии, что впервые увидел Дубаса только на следствии , поэтому никакого сговора не было.

Поскольку потерпевшие не явились, на этом короткое заседание заканчивается. Судья начинает уточнять, когда все смогут собраться в следующий раз. «Давайте по средам», — буднично просит Ким. «У меня по средам большой процесс», — возражает адвокат. Кто-то предлагает в пятницу.

«По пятницам не всегда бывает доставка у конвоя, не все дни доставочные», — устало поправляет судья.

Слушателей выводят из зала, жена Кима успевает руками нарисовать ему большое сердце в воздухе .

«Не хотите дать комментарий?» — ловлю я ее у выхода. «Я пока не понимаю, кто что пишет про это... Иногда читаю, и там такое... Наверное, надо посоветоваться с адвокатами», — растерянно отвечает женщина.

Адвокаты быстро уходят вместе с ней, игнорируя вопросы журналистов, лишь один диктует свой телефон.

«Неудивительно, что молчат, у них дело неприятное. Погибли люди. Если бы мошенники какие-нибудь, а тут...», — комментирует разговорчивый репортер с сединой.

«А номер оставил этот, это адвокат Дугласа, да?» — уточняет у него молодая корреспондентка.

«Дубаса, «Дуглас» — это модель самолета», — смеется репортер.

«Как утонули участники смертельной экскурсии

В коллектор реки Неглинка семь туристов отправились днем в воскресенье, 20 августа. Каждый заплатил 9 тыс. рублей и доверился 31-летнему гиду Константину Филиппову, знакомому Дубаса. Позже выяснится, что Филиппов сам боялся спускаться под землю и делал это только ради денег.

«Года два или три [он] работал на этих экскурсиях. Честно говоря, это не его дело. Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их... Никита [Дубас], конечно, умел убеждать. Филиппов трусоват, он без него шагу бы не сделал. Так что Дубас явно убедил его, что идти под землю безопасно», — рассказали журналистам анонимные диггеры.

Когда группа Филиппова оказалась в тоннелях, столицу накрыл сильнейший дождь. Синоптики предупреждали о нем, но реальность превзошла прогнозы — в Москве выпало больше половины месячной нормы, побив рекорд осадков 24-летней давности .

«А ведь как хорошо начинался воскресный день в столичном регионе... Но уже после обеда... ливень шел стеной», — отмечали газеты.

Проводник-диггер заметил неладное и отправил Дубасу смску с нецензурным восклицанием и вопросом, можно ли вывести людей на поверхность. Сам Дубас в это время отдыхал в Белоруссии, успел ли он увидеть сообщение, неизвестно. Поток воды захлестнул коллектор, и больше никто из группы на связь не выходил.

Большинство тел нашли в Москва-реке, куда их вынесло из подземелий. Одного из погибших обнаружили в районе моста «прибитым к металлической конструкции», настолько сильным было течение.

«Вода несется, как горный поток, при таком дожде. Если уровень воды доходит до колена, человека уже может сбить с ног. А если вода поднимается по пояс, тебя точно унесет», — поясняют опытные диггеры.

Несмотря на высокий риск во время дождей, по словам диггеров, никогда прежде таких трагедий не случалось. Всего в коллекторе, кроме гида, погибли пожилая пара из Санкт-Петербурга (64-летний Андрей и 63-летняя Елена Фадеевы), трое подростков (две 15-летних девушки и 17-летний парень одной из них), 47-летний Дмитрий Маркушин, глава PR-службы IT-компании «Ланит», и 34-летняя Дарья Быкова.