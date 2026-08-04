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Общество

Венгерское телевидение отозвало кандидатуру главреда после комментария Мадьяра

MTVA отменил назначение главного редактора M1 после критики Мадьяра
Bernadett Szabo/Reuters

Венгерский фонд общественных СМИ MTVA отозвал кандидатуру Габора Хайду на пост главного редактора телеканала M1. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MTVA.

Решение было принято после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал новость о назначении Хайду.

«Я так не думаю...», — написал Мадьяр на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ответ на это руководство MTVA опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило об отзыве кандидатуры.

9 мая лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Он пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также возобновить работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что новое правительство создает режим автократии и пытается ликвидировать всех политических противников, в первую очередь оказавшуюся в оппозиции партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Он добавил, что ФИДЕС намерена продолжать борьбу против политики правительства Мадьяра, но будет делать это законными парламентскими методами.

Ранее Мадьяр получил плевок от прохожего и обвинил в этом «пропаганду Орбана».

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