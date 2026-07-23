Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Премьер-министр Венгрии получил плевок от прохожего

Мадьяр решил не выдвигать обвинений против плюнувшего в него прохожего
Bernadett Szabo/Reuters

В венгерской столице неизвестный прохожий плюнул в главу правительства страны Петера Мадьяра. Об этом, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Венгрии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 22 июля на Западном вокзале Будапешта. Мадьяр вместе с министром транспорта и инвестиций прибыл на вокзал на презентацию плана развития железнодорожной сети. Когда политики шли по перрону, стоявший там человек зашел им за спину и плюнул в премьер-министра. Охрана сразу увела хулигана, но Мадьяр не стал настаивать, чтобы против него завели дело.

По мнению премьера, такие люди не виноваты в том, что «в их сердцах живет ненависть». Мадьяр возложил вину за это на пропаганду, которую осуществлял прошлый кабинет Виктора Орбана. Комментируя поступок премьер-министра, пресс-служба правительства подчеркнула, что Венгрия движется к тому, чтобы стать гуманной страной.

22 июля стало известно, что генеральный прокурор Габор Балинт Надь подал в отставку после ультиматума Мадьяра.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!