Премьер-министр Венгрии получил плевок от прохожего

Мадьяр решил не выдвигать обвинений против плюнувшего в него прохожего

В венгерской столице неизвестный прохожий плюнул в главу правительства страны Петера Мадьяра. Об этом, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Венгрии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 22 июля на Западном вокзале Будапешта. Мадьяр вместе с министром транспорта и инвестиций прибыл на вокзал на презентацию плана развития железнодорожной сети. Когда политики шли по перрону, стоявший там человек зашел им за спину и плюнул в премьер-министра. Охрана сразу увела хулигана, но Мадьяр не стал настаивать, чтобы против него завели дело.

По мнению премьера, такие люди не виноваты в том, что «в их сердцах живет ненависть». Мадьяр возложил вину за это на пропаганду, которую осуществлял прошлый кабинет Виктора Орбана. Комментируя поступок премьер-министра, пресс-служба правительства подчеркнула, что Венгрия движется к тому, чтобы стать гуманной страной.

22 июля стало известно, что генеральный прокурор Габор Балинт Надь подал в отставку после ультиматума Мадьяра.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.