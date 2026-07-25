Орбан назвал Венгрию «новой Венесуэлой»

Орбан заявил, что Венгрия при Мадьяре может стать новой Венесуэлой, но без нефти

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его страна затронута опасным «вирусом левого либерализма» и рискует превратиться в Венесуэлу, но только без нефти. Трансляцию вел венгерский телеканал HirTV.

Орбан высказал мнение, что в настоящее время в Венгрии формируется какая-то смесь коммунистического мышления с политическим самоопределением и экономическим упадком, который можно увидеть в ряде стран Латинской Америки.

«Я понял, что Венгрия — это новая Венесуэла, только без нефтяных богатств», — сказал экс-премьер во время выступления в Свободном университете в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Орбан добавил, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром создает режим автократии и пытается ликвидировать всех политических противников, в первую очередь оказавшуюся в оппозиции партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Политик добавил, что ФИДЕС намерен продолжать борьбу против политики правительства Мадьяра, но будет делать это законными парламентскими методами.

В мае 2026 года в Венгрии завершилось 16-летнее правление Орбана. Новое коалиционное правительство возглавил Петер Мадьяр (лидер партии «Тиса»). Во время инаугурации Петера Мадьяра над зданием венгерского парламента впервые за 12 лет подняли флаг Евросоюза.

14 июля министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что партнерские отношения с Россией будут пересмотрены в сторону охлаждения, а также пообещал «восстановить доверие» с НАТО и ЕС.

Ранее Орбан призвал власти Венгрии сохранить нейтралитет по Украине.