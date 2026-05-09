Петер Мадьяр стал премьер-министром Венгрии

Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра главой правительства республики. Трансляция церемонии опубликована на YouTube-канале политика.

Решение было объявлено на первом заседании нового созыва венгерского парламента. Спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер огласила итоги голосования: за кандидатуру Мадьяра высказались 140 депутатов, 54 проголосовали против, а один депутат воздержался.

После объявления результатов Мадьяр принес присягу на флаге Венгрии. После этого он начал выступление с инаугурационной речью.

До этого Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Лидер «Тисы» заявил, что партия возобновит работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

Ранее сообщалось, что большинство венгров ожидают от Мадьяра улучшения отношений с Украиной.

 
