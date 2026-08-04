В Москве мужчина упал в Москву-реку с моста Лужники в районе Воробьевых гор. Об этом сообщает информационное агентство «Москва» в мессенджере «Макс».
Отмечается, что пострадавший выжил, из воды его достали спасатели на катере, после чего прибывшим на место медикам скорой помощи.
В конце июля сообщалось, что Москве машина, взятая напрокат, выехала за пределы дороги и упала в реку на Филевской набережной. В автомобиле находились трое подростков.
До этого в Красноярском крае автомобиль перевернулся и упал в реку. За рулем машины была молодая девушка. По данным очевидцев, причиной аварии стал резкий маневр другого автомобилиста. Он подрезал водительницу, вынудив ее экстренно уходить от столкновения. В результате она не справилась с управлением, машина пробила ограждение и перевернулась, оказавшись в воде.
В мае в Москве спасли мужчину, который упал в Водоотводный канал Москва-реки.
Ранее в Иркутске мальчика унесло течением из-за попытки сделать фотографию.